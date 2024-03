Convegno internazionale su Mitoraj. Ci sarà anche l’ambasciatore polacco

Sarà un evento di respiro internazionale che porterà ancora una volta la Piccola Atene sotto i riflettori. Sul piatto c’è “Mitoraj e le sue relazioni culturali”, primo convegno internazionale di studi che la Fondazione Mitoraj ha organizzato il 19 marzo al Sant’Agostino in occasione sia dell’80° compleanno (26 marzo) dell’artista franco-polacco sia del 10° anniversario della sua scomparsa (6 ottobre). La figura artistica e umana del grande scultore sarà sviscerata a partire dalle 9,30, alla presenza del sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, il presidente della Regione Eugenio Giani e, tra gli altri, Anna Maria Anders (ambasciatore della Polonia in Italia), Julien Brunie (ambasciatore dell’Ordine di Malta in Marocco) e Bartłomiej Struzik (vice rettore dell’accademia di belle arti “Jan Matejko” di Cracovia). E ancora: Jean-Paul Sabatiè (presidente Fondazione Mitoraj), Eike Schmidt (consigliere della Fondazione e direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte), James Putman (ex curatore nel dipartimento dell’Antico Egitto del British museum), fino a Paolo Patanè (direttore sito Unesco di città tardo barocche del Val di Noto). "Mitoraj – sottolinea Giovannetti – seppe legarsi in modo speciale a Pietrasanta e ai nostri artigiani e la sua arte ha segnato un piccolo, grande momento di svolta, per la nostra città. La piazzetta del Centauro, che prende il nome dalla scultura da lui donata a metà anni ‘90, rappresenta il primo passo di Pietrasanta verso la ‘messa in valore’ dei propri spazi: non fu solo un’installazione artistica, ma la completa riqualificazione di uno scorcio fino a quel momento abbandonato. Un’impronta che abbiamo fatto nostra suggellando il legame della comunità con il Maestro attraverso il conferimento, nel 2001, della cittadinanza onoraria".

Il sindaco riceve però gli strali del capogruppo Pd Irene Tarabella, che aveva presentato un’interrogazione sui tempi del Museo Mitoraj: "Giovannetti non ha risposto sui costi finora sostenuti e sui tempi di realizzazione. Ammettendo, di fatto, di navigare a vista con l’ennesima promessa di un’inaugurazione ’entro fine 2024’. Ce lo auguriamo, ma con quali presupposti visto quanto fatto finora e viste le condizioni del cantiere?".