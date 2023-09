"Controlli a Viareggio: troppi giri sospetti"

Con l’apertura del cantiere nella parte terminale di via Mazzini, lato stazione sarebbero aumentati i traffici illeciti. A sostenerlo è Raffaele Biondo di Fratelli d’Italia che dice di aver raccolto diverse lamentele arrivate da residenti e commercianti della zona. "I residenti sono in difficoltà perché la zona è vicina alla stazione ed è mal frequentata: già prima dei cantieri c’erano traffici e attività illecite ma ora la situazione è peggiorata, soprattutto di notte. Sarebbe opportuno – dice Biondo – che l’amministrazione comunale prendesse in considerazione queste segnalazioni e si attivasse per presidiare la zona con passaggi a piedi di vigili urbani e carabinieri in modo da scoraggiare i malintenzionati e gli spacciatori".

Secondo l'esponente dei faretlli d'Italia il problema di sicurezza pubblica si aggiunge a quello economico con meno introiti da parte dei commercianti della zona. "E' paradossale che per un intervento mirato a migliorare la viabilità – dice Biondo – ne paghino le conseguenze i lavoratori della zona".