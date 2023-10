Contributo affitti. Ecco la graduatoria

L’ufficio casa ha reso nota la graduatoria provvisoria per il contributo affitto. L’atto è consultabile sul sito del Comune. Per i nuclei di fascia A, il contributo è tale da ridurre l’incidenza fino a 3.100 euro; per i nuclei di fascia B si arriva invece a 2.325. Il contributo sarà finanziato con risorse che l’amministrazione è riuscita a reperire. "Una risposta ai tanti nuclei familiari che stanno attraversando un momento di difficoltà", commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti.