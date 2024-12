Contributi affitti. Ultimi giorni per fare domanda

Scade alle 12 di lunedì il termine di presentazione della domanda per accedere alla graduatoria per ottenere il contributo ad integrazione dei canoni di locazione. Possono presentare domanda i residenti nel comune di Seravezza e presso l’immobile per il quale si richiede il contributo. Il bando e il modulo per presentare domanda sono sul sito www.comune.seravezza.lucca.it. Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l’indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni e il recapito telefonico. Nella domanda i soggetti devono dichiarare le proprie complete generalità, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale, il valore Ise e Isee del nucleo familiare, il canone annuo di locazione, il periodo di validità del contratto di locazione, il numero dei componenti il nucleo familiare, il numero dei nuclei familiari che risiedono nell’alloggio. Info: 0584 757706, email [email protected].