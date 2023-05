Contrasto alle truffe energetiche Patto d’acciaio Carabinieri-Enel

Nell’ambito del protocollo d’intesa a livello nazionale tra i Carabinieri e l’Enel si è svolta al Comando Provinciale di Lucca, una riunione in tema di security aziendale e tutela dell’ambiente e del territorio. All’incontro, presieduto dal Comandante dei Carabinieri della Provincia di Lucca, Colonnello Arturo Sessa, hanno partecipato i rappresentanti di Enel insieme ai Comandanti dei reparti dell’Arma della Provincia. La riunione ha affrontato le complesse problematiche connesse alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture energetiche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale nonché lo scambio informativo per la prevenzione e contrasto ai furti di rame.

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno delle truffe legate al settore energetico. Sono infatti sempre più frequenti le truffe di sedicenti operatori dell’Enel che propongono contratti telefonici acquisendo illecitamente dati personali delle vittime o si presentano presso le abitazioni per fittizie verifiche alla rete elettrica, riuscendo a portar via denaro e oggetti preziosi; al riguardo la società energetica ha ricordato che i numeri telefonici autorizzati da Enel energia possono essere verificati sul sito web.

Il protocollo punta alla valorizzazione della presenza capillare dell’Arma e dell’Enel come punto di partenza per azioni congiunte; l’Arma coinvolgerà anche i reparti delle organizzazionis peciali e forestale mentre Enel garantirà un tempestivo scambio informativo sulle situazioni d’interesse per i Carabinieri, segnalando eventuali criticità ambientali, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi.