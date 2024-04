la finta slot machine

"Una categoria fondamentale da proteggere e da informare contro i rischi del gioco d’azzardo, è senz’altro quella degli adulti e del mondo del lavoro. A questo scopo abbiamo creato una finta slot machine e l’abbiamo posizionata fuori dai principali ospedali dell’azienda per circa una settimana. Così facendo abbiamo fatto provare ai dipendenti e agli avventori, l’esperienza del gioco d’azzardo. Ma quello che compariva al tocco del pulsante, però, erano frasi, come ad esempio “Come vola il tempo“ o “ci sono andato vicino“, che servivano per far riflettere sulla perdita della concezione del tempo e dello spazio che la sala gioco, buia, provoca, e sul fenomeno della quasi vincita, delle reali probabilità di vittoria e sugli inganni creati appositamente dai giochi per spingere gli individui al continuo tentativo di vincere".