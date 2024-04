25 Aprile, Veltroni a Marignana: “Non si può non dichiararsi antifascisti”

Camaiore (Lucca), 25 aprile 2024 – "I valori della libertà e della democrazia sono stati valori per i quali tanti sono morti anche di orientamenti culturali e politici molto diversi tra di loro. Quei valori devono essere inverati costantemente perché non devono essere dati per scontati". A dirlo Walter Veltroni a margine della commemorazione del 25 aprile che il politico e scrittore ha tenuto questa mattina a Marignana, in Versilia, dove si è tenuta la più importante manifestazione della provincia di Lucca legata alla Liberazione.

"Non riesco a capire perché tutte queste polemiche sull'antifascismo. Il fascismo – ha continuato Veltroni – aveva tolto la libertà agli italiani, l'antifascismo l'ha restituita. Non è una verità discutibile. Così è stato. Durante il fascismo non si potevano stampare i giornali - ha fatto notare -organizzare partiti e sindacati. Con l'antifascismo si è potuto farlo. Non vedo come ci si possa non dichiarare antifascisti".