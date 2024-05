Dai voce al tuo talento: prorogate le iscrizioni

New Talent School, l’evento musicale ideato da Lisa Interlicchia, la studentessa delle superiori che ama la lirica, per gli appassionati della musica dai sei ai 14 anni, sono state prorogate le iscrizioni fino al 20. Iscrizioni e informazioni nelle segreterie delle scuole e ai numeri 329-3240639 e 339-1163034. Il talent è in calendario al Parco Pitagora nel fine settimana del 25 e 26 maggio dalle 15 fino alle 19 quando si esibiranno i giovanissimi cantanti. Il vincitore andrà direttamente alla fase finale del Cantagiro su volontà del patron del Cantagiro Alessio Boni. L’evento sarà presentato da Lisa Interlicchia affiancata da Leonardo Marcacci di Pisa (nella foto). Si sono iscritti a oggi una ventina di adolescenti non solo della zona che presentano vari generi di brani.

m.n.