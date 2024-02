Conto alla rovescia per la mostra di Bertellotti

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana annuncia l’apertura della mostra di Nicola Bertellotti

dal titolo “Ora che capovolta è la clessidra” nello spazio Arte BVLG in via del Marzocco e via Mazzini a Pietrasanta a partire da sabato 10 febbraio fino a lunedì 1 aprile 2024. La rassegna è la 5a di una serie di iniziative dedicate agli artisti del territorio apuo-versiliese sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi. La mostra offre uno sguardo approfondito sull’ontologia del lavoro di Nicola Bertellotti (nella foto), che si configura come un’antropologia per icone, nella sua più pura essenza etimologica: i suoi

scatti ci raccontano dell’uomo. Ingresso gratuito, orari dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 20. Apertura straordinaria lunedì 1 aprile.