Conto alla rovescia per i Comics. A Viareggio l’anteprima dei Gaming

"Ora lo annunciano...". "Vedrai che alla fine della conferenza stampa parleranno di Viareggio", e invece no. L’anteprima in riva al mare di questa immensa edizione del Lucca Comics&Game, che come svelato da La Nazione si terrà in piazza Mazzini a Viareggio dal 27 al 29 ottobre, è ancora avvolta dal mistero. Non Alan, dell’omonima serie di fumetti, ma nel senso letterario del termine. Sappiamo però che la città per un intero week-end ospiterà un padiglione interattivo dedicato ai Games, sezione di cui quest’anno ricorre il trentennale della fiera – in programma dal primo al 5 novembre – che ha reso Lucca la capitale del fantasy. E proprio dal silenzio arriva la conferma indiretta dell’anteprima viareggina. Tutto sarà svelato tra pochi giorni.

Da Milano, dove ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Lucca Comics&Games, il direttore Emanuele Vietina insieme al presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi ha lanciato il conto alla rovescia verso “Together“ in quella che promette di essere l’edizione più imponente di sempre, con 45mila metri quadri di area espositiva.

Gli ospiti annunciati vanno dal comico Lillo, al duo degli Oliver Onions autori di tantissime sigle di serie tv e film degli anni ’70 e ’80 e musicisti ufficiali dei film di Bud Spencer e Terence Hill, fino a Max Pezzali, per passare dagli attori Franco Nero e Giancarlo Giannini, fino a Caterina Guzzanti e Maccio Capatonda.

Tutti presenti a Lucca i più grandi autori del fumetto che vede oltre 300 artisti e artiste, tra cui 45 ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio e ben 61 case editrici con decine e decine di incontri, firmacopie, anteprime ed eventi esclusivi. dall’estremo Oriente arriveranno una quindicina fra i più grandi maestri: come Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya, Usamaru Furuya (protagonisti di una delle mostre di Palazzo Ducale), Kan Takahama e ancora Keigo Shinzo e altri ancora.

Non mancheranno naturalmente gli ospiti italiani, con le figure di maggior spicco della produzione contemporanea tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, il lucchese Simone Bianchi e tantissimi altri.

Ma il fumetto italiano è protagonista anche con due superlative antologiche, dedicate a due maestri nostrani e diversissimi tra loro: la mostra dedicata all’opera di Dino Battaglia (in Chiesa dei Servi) nel quarantennale della morte, mentre a Palazzo Ducale sarà possibile fare un viaggio nella multisfaccettata opera di AkaB, al secolo Gabriele Di Benedetto, scomparso nel 2019.

Compie trant’anni il Lucca Games, la sezione dedicata al gioco da tavolo e di ruolo che, oltre a Lillo, e punta anche su un altro testimonial d’eccezione: l’attore americano Joe Manganiello. Per questa occasione il simbolo dei games, un orco di nome Grog, è stato ridisegnato dal grande maestro Karl Kopinski e Damiano Carrara, chef e star televisiva di “Bake off“, ne farà un’enorme statua di cioccolato. Intanto le prenotazione alberghiere in Versilia crescono, i biglietti venduti sfiorano già i 165mila ed è attesa un’impennata di vendite proprio in questi giorni, come spesso avviene dopo che sono stati svelati alcuni degli ospiti più importanti.

Red. Via.