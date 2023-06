Contenzioso Henraux Parere a un legale

L’amministrazione chiede il parere a uno studio legale per il contenzioso con Henraux. Il Comune ha infatti affidato all’avvocato Roberto Righi dello Studio Legale Morbidelli Bruni Righi Traina e Associati di Firenze il servizio di "redazione di un parere pro-veritate finalizzato a dirimere la questione aperta in merito alla disponibilità giuridica dei beni da parte della società Henraux nel procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativo al “Piano di coltivazione della cava Cervaiole”". L’incarico (per 3800 euro) dovrà nello specifico "verificare l’attuale disponibilità giuridica dei beni da parte della Società Henraux in conseguenza di quanto stabilito nelle sentenze del 2014 e del 2020 emesse dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio Toscana ed Umbria, nonché da quanto deciso dal Presidente della Corte di Appello di Roma. Nel 2020, in contraddizione con il proprio provvedimento del 2014, il Commissario ha attribuito al demanio civico dei “naturali di Seravezza” tutta una serie di particelle che erano state riconosciute di piena proprietà di Henraux. Quella sentenza è stata appellata da Henraux dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. In seguito è stato avviato il tentativo di conciliazione tra il Comune e la società con istanza congiunta depositata in giudizio all’udienza del 5 marzo 2024. Per il sindaco "la conciliazione fra comune e Henraux è in fase molto avanzata, e una nuova bozza conciliativa migliorativa per il comune è stata già accettata e sottoscritta da Henraux, ed inviata il 27 aprile alla Corte di Appello di Roma"