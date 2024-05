Consuntivo da record. Avanzo di 12 milioni

Il cantiere per la nuova scuola di Vittoria Apuana potrà contare su un buon sostegno delle casse comunali grazie all’avanzo di 12 milioni di euro con cui si è chiuso il bilancio consuntivo 2023. È questo il dato saliente della manovra approvata martedì sera in consiglio comunale insieme al consistente gettito legato all’imposta di soggiorno. "L’avanzo disponibile – sottolinea il vice sindaco e assessore al bilancio Andrea Mazzoni – rappresenta una cifra importante, insieme a quella vincolata agli investimenti, che consentirà nel 2024 di finanziare importantissimi interventi quali la realizzazione della nuova scuola a Vittoria Apuana, per la quale dovremmo entro il prossimo mese ricevere il progetto esecutivo. Così come l’acquisizione del complesso immobiliare di proprietà dei Frati a Vittoria Apuana, l’esproprio dell’immobile vicino alla chiesa per la realizzazione della della nuova piazza, il diurno per anziani in via Carrara, con il progetto esecutivo atteso entro fine anno, e la progettazione del secondo lotto di interventi a Palazzo Quartieri".

Buone notizie anche per gli oneri di urbanizzazione, pari a 4milioni di euro: "Significa che la pratiche edilizie hanno continuato a correre: chi sosteneva che il piano operativo adottato portasse a una ’paralisi edilizia’ lo faceva solo per motivazioni politiche". Mazzoni ricorda poi che gli introiti della tassa di soggiorno contribuiranno all’attività turistica-culturale, in primis la mostra del Museo Egizio in agenda da agosto a gennaio. "Il rilevante avanzo d’amministrazione – conclude – dimostra che il recupero degli arretrati fiscali, l’incremento degli incassi per la sosta e la contribuzione delle multe hanno consentito di compensare importanti investimenti lasciando un cassetto capiente per i nuovi interventi".