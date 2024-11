Consumo del suolo. A lezione di clima da Pileri

"Non basta smettere di impermeabilizzare: occorre fin da subito depavimentare, togliere asfalto". A lanciare l’allarme è Paolo Pileri, noto docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, il quale sarà protagonista dell’incontro in agenda venerdì alle 18 alla Croce Verde su iniziativa di Coordinamento ambientalista apuoversiliese, Amici della Terra, Le voci degli alberi, Nuovi paesaggi urbani, Italia Nostra, comitato Ugo Pisa e Custodi della Ceragiola. L’incontro sarà incentrato sul nuovo libro di Pileri “Dalla parte del suolo”, in particolare l’ultimo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. "La relazione – dice Pileri – rivela che oltre ai cambiamenti climatici a rendere il suolo cittadino ancora più caldo, soprattutto nei periodi estivi, contribuisce in gran parte anche il consumo di suolo. In Versilia, in particolare, è tra i più elevati a livello regionale e nazionale". La presentazione sarà condotta dal poeta e critico d’arte Giuseppe Cordoni.