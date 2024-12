Consulta sport. Ufficializzati i rappresentanti

Si è insediata la Consulta dello Sport, un importante organo consultivo nato per favorire il dialogo, la partecipazione e il confronto tra le associazioni sportive locali e l’amministrazione comunale. Durante l’assemblea, Lorenzo Lucacchini, rappresentante del Centro Atletico Versilia, è stato eletto presidente, affiancato da Enrico Foffa, del Tennis Tavolo Forte dei Marmi, nel ruolo di vice. A completare il quadro del comitato esecutivo sono stati nominati tre rappresentanti delle associazioni sportive del territorio: Lorenzo Barberi (Compagnia della Vela), Alberto Tosi (SSD Be Sporty) e Federico Barbini (Sporting Forte dei Marmi). In rappresentanza delle istituzioni scolastiche è stata designata la professoressa Daniela Bonuccelli, docente dell’Istituto Comprensivo Forte dei Marmi.