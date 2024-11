Consorzio di Bonifica. Il consiglio regionale ha scelto Marian Puosi

Sarà Marian Puosi a rappresentare la Regione Toscana nell’assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest. L’incarico, attribuito dal consiglio regionale "Garantirà che le esigenze e le peculiarità del territorio sui cui insiste il Consorzio, ed in particolare di Viareggio – dice Puosi–, siano tenute in massima considerazione nelle decisioni dell’Ente. Il Consorzio è una realtà fondamentale per la gestione e la valorizzazione dell’ambiente: il suo lavoro quotidiano ha un impatto diretto sulla sicurezza e sulla qualità della vita delle nostre comunità. Mi impegnerò – conclude – affinché il territorio possa beneficiare di politiche ambientali lungimiranti e interventi concreti".