Consigliere cacciato dalle primarie I fans di Del Ghingaro stanno fuori

Il nuovo Pd di Elly Schein sembra essere partito col motto "Porte aperte alla Renault", ma forse non vale per tutti. In via Regia gli ultimi anni sono stati burrascosi: cadita della giunta di Leonardo Betti anche con alcune firme di Dem, arrivo di Giorgio Del Ghingaro, rottura con Del Ghingaro, cacciata dei Dem di Del Ghingaro, alleanza col fronte di Sandro Bonaceto, commissariamento dell’unione comunale, cacciata dei fans di Bonaceto, reclutamento dei nuovi Dem, alleanza con Del Ghingaro, ri-rottura con Del Ghingaro. Poi arrivano Elly Schlein e Emiliano Fossi, e magicamente il tesseramento viene aperto a tutti. Proprio tutti? Il sindaco è andato in trasmissione a Noi Tv per rivelare che un esponente della sua maggioranza andato a votare alle primarie è stato messo alla porta. In Comune dicono che sia l’architetto Renzo Pieraccini: però non è stato possibile parlarci al telefono, quindi se così non fosse lo diremo. La polemica però viene smorzata dal segretario viareggino del Pd, Filippo Ciucci, che spiega il diniego con le norme nazionali delle primarie. E cita dal regolamento: "Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive (i consigli comunali e regionali; Ndr)...