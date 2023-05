Confraternita a rischio "Si perderà un presidio"

"Altro che ’percorso da costruire’, come ha sbandierato fino a pochi giorni fa il sindaco: stiamo andando verso il baratro della Misericordia e la cancellazione di un servizio e di un presidio che priverà il territorio di un punto di riferimento importantissimo, soprattutto in estate". Il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca (Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico) interviene così in merito alla crisi della confraternita di Tonfano, commisariata dal luglio 2021 e invischiata in annosi problemi economici e finanziari. "Lo slittamento della riapertura del centro prelievi – scrive – è un bruttissimo colpo per il nostro territorio a poche settimane dall’apertura ufficiale della stagione estiva. Dal punto di vista politico c’è poco da dire, è una nuova occasione di imbarazzo per l’amministrazione comunale uscente, che ha sempre dichiarato di essere vicina all’associazione e di essere disponibile a costruire un percorso che possa accompagnare la confraternita nel rientro concordato sul debito accumulato con il Comune. Solo parole quelle pronunciate negli scorsi mesi dal sindaco Giovannetti, il quale in realtà non ha mai capito la gravità della situazione e la necessità di aiutare finanziariamente l’associazione. E ora, a pagare questa ennesima incompetenza – conclude Borzonasca – sono tutti i pietrasantini e le migliaia di turisti che verranno a godersi il nostro litorale".