Confesercenti volta pagina. Eletti i nuovi vertici. Giannerini presidente

VIAREGGIO

"Siamo qui per voltare pagina" apre così Massimo Biagioni, direttore Confesercenti Toscana, l’assemblea generale che si è tenuta ieri mattina nella sede pisana della Camera di Commercio, in cui è stato presentato il nuovo gruppo dirigente delle sedi di Lucca, Massa-Carrara, Viareggio e Pisa. Una ripartenza, dunque, dopo il tracollo finanziario, con circa 5 milioni di euro di debiti, della Consi srl, la società di servizi di Confesercenti Toscana Nord (Pisa, Lucca, Viareggio e Massa Carrara), che ha travolto anche l’associazione di categoria, estromessa, con delibera della presidenza nazionale dalla Confesercenti. "I servizi sono ripartiti e tutte le sedi sono funzionanti – annuncia Biagioni –, alla data del 30 maggio eravamo zero, ora tutto quello che riusciremo a fare in più sarà una conquista".

L’evento si è tenuto alla presenza degli imprenditori locali, per sancire l’avvio di un percorso che nelle ultime settimane ha visto l’elezione di tutte le nuove figure dirigenziali. "Confesercenti Toscana ha scelto di rafforzare la rappresentanza attraverso un gruppo dirigente completamente rinnovato – ha dichiarato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana –. Stiamo lavorando con la Regione Toscana per attivare rapidamente i bandi a sostegno delle imprese e mettiamo a disposizione un plafond da 5milioni di euro di finanziamenti attraverso Italia Comfidi, per il sostegno alle aziende delle province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara". "Da tempo ormai – è intervenuto Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –, stiamo costruendo una rete di accompagnamento alle imprese con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai finanziamenti pubblici e semplificare, ancora di più, il rapporto tra attività produttive e pubblica amministrazione". A dare il bentornato all’associazione di categoria anche il padrone di casa Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Camera della Toscana Nord-Ovest. I presidenti eletti: Confesercenti Pisa: Fabrizio Di Sabatino; Lucca: Francesco Domenici; Massa: Daniele Lorieri. Carrara: Alida Vatteroni. Viareggio: Francesco Giannerini. Pontedera: Valentina Aurilio. Valdera-Cuoio: Futura Cavallini. Valdicecina: Jonni Guarguaglini.

Enrico Mattia Del Punta