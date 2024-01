Confesercenti Toscana. Corsi Haccp online

VIAREGGIO

Confesercenti Toscana ha dato il via ai suoi corsi di formazione. La nuova piattaforma e-learning online permetterà di ottenere gli attestati attraverso lezioni e test fruibili dal proprio cellulare o dal proprio computer. Sono infatti aperte le iscrizioni per i corsi di rinnovo o di prima formazione aziendale Haccp, sia per addetto del settore alimentare semplice che complesso: sono 8 ore per la prima formazione e 4 per l’aggiornamento, che per la regione Toscana deve avere cadenza quinquennale. Gli obiettivi del corso sono quelli di formare il personale alimentarista riguardo le procedure dei metodi di autocontrollo e gli obblighi di responsabilità dell’industria alimentare, sui rischi e sulle prassi igieniche da adottare.

La novità apportata da Confesercenti Toscana è lo svolgimento di questi corsi completamente online: il partecipante, una volta completata l’iscrizione nelle sedi dell’associazione, riceverà le credenziali per collegarsi alla piattaforma ed entrare nella sezione dedicata al proprio corso, che potrà svolgere quando vuole, con una finestra massima di 6 mesi per coprire le ore obbligatorie e per rispondere al test finale. Al superamento del quale il corsista riceverà immediatamente l’attestato di partecipazione.

"Poter accedere a corsi di formazione ovunque e in qualsiasi momento – scrive Confesercenti Toscana – grazie al semplice utilizzo del proprio smartphone o computer è sicuramente una delle comodità più apprezzate. Per conoscere meglio le opportunità formative e per le iscrizioni, contattare la consulente Martina Sbrana allo 0583 1807337 o via mail a [email protected].