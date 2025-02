Conferimento organico. Nuovi sconti sulla Tari

Piccoli ritocchi (ma con effetto in bolletta) in tema di conferimento di rifiuti. Il Comune ha approvato un nuovo regolamento sull’autocompostaggio: nel testo aggiornato, si prevedono la riduzione della Tari anche per utenze non domestiche, nuove norme anche per il compostaggio di comunità e l’apertura a tutte le pratiche oltre la compostiera. Si tratta di un documento necessario per normare ulteriormente questa prassi, da tempo in vigore a Camaiore, pensata per ridurre il quantitativo di rifiuti organici e permetterne il riutilizzo sostenibile, che prevede uno sgravio del 10 per cento sulla parte variabile della Tari a chi la effettua in modo continuato.

Con il nuovo regolamento, entrano in vigore tre importanti novità. La riduzione viene riconosciuta anche: a chi produce compost in modalità ulteriori alla compostiera (cumulo, buca, lombricompostiera, compostiera in legno); alle utenze non domestiche che producono rifiuti organici (come, ad esempio, il settore della ristorazione); ai residenti in condomini o nuclei familiari che non hanno a disposizione terreni dove eseguire la pratica. Queste tipologie di soggetti potranno fare richiesta al Comune, che potrà destinare loro un terreno di proprietà comunale (compostaggio di comunità).

"Si tratta di un ulteriore passo in avanti per abbattere sempre di più la produzione di rifiuti e valorizzarli maggiormente come risorsa – commenta l’assessore all’ambiente Sara Pescaglini –; i miei ringraziamenti all’Osservatorio Rifiuti Zero del Comune e all’ex consigliere comunale Giorgio Silicani, che hanno lavorato sul nuovo regolamento offrendo nuove opzioni ai cittadini tutti".