Conferenza sull’urbanistica: "Va spiegata alla gente"

Venerdì alle 17.30 nella Sala Romeo Salvatori della Pro Loco di Seravezza conferenza su “La pianificazione territoriale e urbanistica come strumento per migliorare la qualità della vita e tutelare natura e paesaggio” organizzata dal Partito Democratico di Seravezza. La conferenza sarà tenuta dagli architetti e urbanisti Ivano Leonardi e Fabrizio Cinquini. "Si stanno avviando da parte dell’amministrazione comunale, le procedure per la redazione del nuovo Piano Operativo – spiega il segretario comunale Pd Ettore Neri (nella foto) – questo significa che il consiglio comunale sarà chiamato a definire le strategie di governo del territorio e gli indirizzi principali sui quali si vorrà operare, in termini di rigenerazione urbana, di salvaguardia delle aree di connessione naturale ed ecologica e delle aree agricole e forestali e di riqualificazione degli immobili e degli spazi destinati a funzioni e servizi pubblici. Per questo abbiamo deciso di organizzare una iniziativa aperta a tutti per fornire le informazioni necessarie per inquadrare le principali funzioni, potenzialità e pericoli di una pianificazione urbanistica comunale e i collegamenti e limiti che a questa si sovrappongono ad opera delle leggi e delle pianificazioni regionali e dello stesso Piano strutturale che l’attuale amministrazione ha recentemente approvato, lasciando praticamente invariato il precedente Piano Strutturale approvato nel 2006 dalla nostra amministrazione"