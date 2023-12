Condannato A tre anni e mezzo. Aveva rubato in quattro case

Aveva effettuato quattro furti in abitazione in appena mezz’ora. È stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, con rito abbreviato, J,Y. marocchino del 1995 arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi. L’uomo era stato, infatti, individuato dopo aver messo a segno furti nelle abitazioni vicino all’istituto Marconi dalle 7 del mattino. Si era appropriato di monili, soldi e perfino capi di abbigliamento, intrufolandosi nelle case anche con i proprietari all’interno. Addirittura in un caso, per aprirsi un varco, si era ferito ad una mano con il vetro di una finestra. Il giovane era stato individuato e bloccato dai carabinieri tempestivamente intervenuti. E ieri è comparso di fronte al giudice Gianluca Massaro che l’ha condannato.