Condannata la banda dei Rolex. Aveva rapinato una giovane russa

Avevano rapinato – procurandole lesioni – una russa strappandole via il Rolex in oro rosa e diamanti da 70mila euro. Ieri il giudice ha condannato i quattro soggetti – tre uomini e una donna, tutti napoletani – di 30, 28, 23 e 20 anni: per tre di loro il giudice ha stabilito una pena di 3 anni e 6 mesi mentre per il quarto componente di 4 anni e 2 mesi. La banda era stata colta in flagranza dalla polizia la notte del 20 agosto scorso, dopo aver rapinato in pieno centro una giovane di 31 anni che, a causa dell’atto particolarmente violento, aveva riportato lesioni. L’intervento tempestivo degli agenti era stato reso possibile da un’attività di indagine partita da settimane, con personale in borghese che aveva già individuato il quartetto malavitoso. Due di loro, un uomo e una donna, vestiti bene, dopo aver parcheggiato l’auto a noleggio, giravano per il centro di Forte dei Marmi, mangiavano nei ristoranti e bevevano nei bar per individuare la vittima, in base al tipo di persona e al tipo di orologio. Una volta intercettata la vittima, la coppia dava indicazioni ai complici, che giravano a bordo di uno scooter, si avvicinavamo ed eseguivano il furto con destrezza, che in alcuni casi, si trasformava in rapina con lesioni. I quattro si erano ripartiti i compiti,:i primi due trovavano l’obiettivo grazie alla loro capacità nel riconoscere anche a distanza modello e al valore dell’orologio di pregio, gli altri due invece erano specializzati nell’apertura con destrezza dei bracciali di specifiche marche di orologi.

Quella sera era stata presa di mira la trentenne russa che era appena uscita da un locale del centro, è stata spintonata e le è staro sfilato il Rolex con violenza. Subito è stata allertata la polizia che aveva già tenuto d’occhio tutta la sera le due coppie: gli agenti hanno aspettato che i quattro si riunissero in auto ed è partito l’inseguimento. Al momento dell’arresto la donna, che aveva materialmente in mano l’orologio rubato, aveva simulato un malessere, appoggiandosi ad un muretto. In quell’occasione aveva provato a disfarsi del Rolex gettandolo dietro una rete di recinzione, tanto che in un primo momento la perquisizione personale aveva dato esito negativo. Ma ad un approfondito esame, gli operatori hanno ritrovato l’orologio, che poi è stato restituito alla proprietaria.

Francesca Navari