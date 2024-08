Lenny Kravitz, caro il mio parcheggio: costa un terzo del biglietto

Lido di Camaiore (Lucca), 11 agosto 2024 - Già da sabato sono partite le grandi manovre per l’atteso concerto di Lenny Kravitz a Lido di Camaiore. In vista dello show di martedì 13 gli operai sono al lavoro per sistemare le transenne, i blocchi di cemento per chiudere le vie limitrofe sono stati scaricati, la segnaletica apposta per strada. Residenti e villeggianti si preparano a un giorno di passione (già dal primo pomeriggio il transito da e per il lungomare viene interdetto perfino ai pedoni costringendo a lunghi e trafficati giri) mentre gli appassionati scalpitano per il ritorno dell’artista a brevissima distanza dalla sua ultima apparizione toscana al Lucca Summer Festival di luglio. Fan che faranno bene a organizzarsi con il portafoglio perché se hanno intenzione di arrivare al Lido in auto… è bene che sappiano che da domenica mattina sono spuntati i cartelli che indicano il parcheggio a pagamento. E la cifra è esorbitante: 20 euro per lasciare l’auto nello spiazzo del campo sportivo Benelli. Per capirsi è un terzo del biglietto (che costa 60 euro commissioni e prevendita escluse, sennò… si scende al 27%!).