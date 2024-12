Concerto di Natale. In Collegiata la ’Gasparini’

Nello splendido scenario della Chiesa Collegiata va in scena il concerto di Natale. L’evento, organizzato dall’amministrazione, avrà per protagonista la Cappella Musicale ‘Gasparini’, accompagnata dall’Orchestra Angelo Bevilacqua per la direzione di Maria Vecoli. Il programma spazierà tra tradizione e novità, con tanto di brano inedito di Pieraccini su testo di Bartelloni e un omaggio a Riz Ortolani. Per la serata, la direttrice Vecoli si è avvalsa degli arrangiamenti orchestrali di Michele Stefanini e Cristiano Pieraccini e di Daniela Iacopinelli. I solisti saranno Sandra Pellegrini e Leonardo Castellani e le protagoniste di ‘Albero di Natale’, Vittoria D’Alessandro, Costanza Bovi Campeggi, Francesca e Beatrice Pezzi. Ingresso libero.

L’organico della Gasparini è composto da Flavia Domenica, Sandra Ceragioli, Daniela Jacopinelli, Alfreda Bonuccelli, Donatella Bonuccelli, Carla Ceragioli, Chiara Giannini, Simonetta Provinciali e Giulia De Gruttola (soprani); Sandra Pellegrini, Nicoletta Lemmetti, Stefania Ceragioli, Patrizia Fambrini, Gloria D’Alessandro, Grazia Stagi, Franca Squillace, Nunzia Sanna e Simona Marcucci (contralti); Leonardo Castellani, Sergio Simoni, Flavio Pieraccini, Giampiero Giannoni, Renzo Montemagni e Claudio Tarabella (tenori); Enrico Frediani, Giorgio Bernardini, Sergio Manai, Giancarlo Pieraccini, Giuseppe Dalle Luche, Daniele Benedetti e Luca Orsetti (bassi). Dell’Ensemble Bevilacqua fanno parte Carla Mordan, Luna Livi, Elisa Pellegrini, Eleonora Podestà (violino primo); Mattia Aita, Chiara Bosco, Marco Foti (violino secondo); Elisabetta Cordoni, Sofia Sacchetti (viola); Giacomo Petrucci, Francesca Ferri (violoncello); Alessandro Cirillo (contrabbasso), Jennifer Palmerini (flauto) e Jessica Spinelli (oboe).