Concerto di Capodanno. Si alza il sipario all’"Eden". Grande omaggio a Puccini

Tradizione e innovazione, insieme, per quello che ormai è diventato l’evento irrinunciabile del primo dell’anno a Viareggio. Sarà infatti lo storico teatro Eden – che la giunta Del Ghingaro sta valutando di recuperare, considerati i costi elevati per una eventuale ristrutturazione del Politeama – il palco privilegiato del Concerto di Capodanno, voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano. L’appuntamento è per le 12, ovviamente il 1 gennaio. Sul palco l’Orchestra del Festival Puccini diretta al Maestro Giuseppe Lanzetta già apprezzato sul podio di prestigiosi palcoscenici internazionali e i solisti Afag Abbassova, soprano, applaudita anche sul palcoscenico del Gran Teatro Giacomo Puccini; ed il tenore Diego Cavazzin.

"Una tradizione che si rinnova – commenta l’assessore alla Cultura Sandra Mei – e che non si è fermata nemmeno negli anni del Covid. Un concerto che inaugura l’anniversario pucciniano, il 2024, anno di grandi celebrazioni, in cui la musica sarà l’assoluta protagonista, ma anche l’occasione unica per ascoltare i celebri valzer viennesi e arie tratte dalle opere di Giacomo Puccini, da la Bohème a Gianni Schicchi".

"E poi il teatro Eden – continua Mei – con il suo carico di arte e di storia, così rappresentativo di Viareggio, simbolo della nostra bellissima passeggiata Liberty. Vederlo di nuovo vissuto e vivace sarà uno degli obiettivi dei prossimi mesi: aprirlo al pubblico il primo gennaio è sicuramente un buon auspicio".

Il programma si apre con il preludio da “Carmen” di Bizet, uno dei più celebri brani della storia dell’opera, proseguirà con i famosi brani del “re del valzer”, Johann Strauss che riporta agli immaginari balli e feste di corte dell’Impero Austro-Ungarico; emozioni in musica con il Valzer dei Fiori da “lo Schiaccianoci di Tchaikovsky e l’immancabile chiusura con il più celebre di tutti i brani della storia dell’opera, Nessun Dorma scritto dal genius loci per la sua opera rimasta incompiuta.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattate la biglietteria del Festival Puccini al numero 0584.359322. Per quanti non avranno la possibilità di partecipare di persona potranno seguire il concerto in diretta su 50 Canale (numero 18 del telecomando) oppure attraverso la pagina faceBook del Festival Puccini.

Red.Viar.