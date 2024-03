Conad premiata come miglior insegna per qualità-prezzo Conad Nord Ovest vince il premio 'Cx Store Award 2024' come miglior insegna per rapporto qualità-prezzo in Sardegna e Lazio per il quinto anno consecutivo. Il direttore Alessandro Bacciotti ringrazia chi ha contribuito alla valutazione e sottolinea l'importanza del risultato.