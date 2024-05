Compagni di classe. Di nuovo insieme a 53 anni dalla maturità

Si sono diplomati al liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” nel lontano 1971. Erano tutti in classe insieme, la V B. E dopo oltre mezzo secolo, hanno deciso di ritrovarsi di nuovo per una pizza. Non è stato facile rintracciare tutti, qualcuno non ha potuto partecipare, ma già un traguardo essersi ritrovati in un bel gruppo: Riccardo Antonini, Roberto Bandinelli, Riccardo Benetti, Ennio Cima, Alessandro Cinquini, Umberto Guidi, Bruno Mannocchi, Giovanni Mei, Francesco Milanesi, Rossella Nencini, Manuela Padovani, Amleto Polacci, Piergiorgio Sbrana, Patrizia Scappini e Giuliano Tomei.