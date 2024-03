Commissione dragaggio. Rosselli fa marcia indietro

Prorogato di altri 45 giorni il commissariamento della Port Authority. Dal 22 aprile 2022 un paio d’anni Alessandro Rosselli è il segretario di fatto in prorogatio perennis. E intanto la Commissione congiunta sul dragaggio, promessa ai pescatori durante la visita della commissione consiliare infrastrutture guidata da Lucia De Robertis, passa all’archivio-cestino. L’ha comunicato lo stesso architetto Rosselli alla Cittadella della Pesca l’ultimo giorno di febbraio.

Secondo Rosselli è "stata conseguita già dal 12 febbraio la totale liberazione dell’imboccatura del porto dall’insabbiamento prodotto dalle eccezionali condizioni meteo" di novembre e inizio gennaio. "La attività di dragaggio in somma urgenza è in via di ultimazione", prosegue la lettera. L’Autorità è in attesa dell’autorizzazione regionale per il dragaggio ordinario nel 2024, "il quale avrà inizio nella seconda metà di marzo e prevede ulteriori escavi per 50 mila mc da destinare a ripascimento". Dove, si vedrà: serviranno chiatte o camion per trasferire la sabbia. Come già pubblicato, infatti, l’Autoprità ha prolungato per altri 770 mila euro circa l’appalto alla draga Aurieldo, e ha incaricato tecnici universitari delle verifiche ambientali, comprese le analisi delle sabbie.

Quanto alla Commissione congiunta, la festa è passata. Rosselli informa la Cittadella che è in via di conclusione la nomina della Commissione consultiva del porto, in cui la pesca sarà rappresentato sul piano imprenditoriale e sindacale. Per tutto il resto non c’è MasterCard, ma la casella di posta certificata dell’Authority, "[email protected]" a cui associazioni e imprenditori possono inviare "istanze, proposte e suggerimenti".

Quanto al muro di sabbia a pelo d’acqua realizzato dallo scarico del dragaggio a ridosso del fanale verde, mai preso in considerazione nei documenti dell’Authority, vale l’ordinanza della Capitaneria.