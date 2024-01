Commessa picchiata nel negozio. Aggredita da una giovane straniera

Ha sferrato un cazzotto in volto alla commessa. Senza alcun motivo, lasciando la donna sanguinante e allontanandosi con fare pure tranquillo. Un episodio surreale quello che si è consumato giovedì sera nel negozio di calzature Giuseppe Bartoli che si affaccia in piazza Garibaldi. Ad aggredire è stata una giovane straniera – molto conosciuta in paese per la vita bohemien e l’atteggiamento decisamente sopra le righe – che intorno alle 19 è entrata nella boutique iniziando ad afferrare le scarpe in modo maleducato e grossolano. Di fronte all’ammonimento dell’addetta alle vendite, la ragazza ha avuto una reazione imprevista e violenta, tirando un colpo allo sterno della donna e poi un cazzotto in volto. Tanto che la commessa è stata costretta a recarsi al pronto soccorso dove le sono state riscontrate micro fratture nella zona tra il naso e la guancia.

"Conosciamo bene quella giovane – racconta Iulca Intaschi, la dipendente del negozio che ha subito l’aggressione – che è arrivata verso le 19,10 sporca, bagnata e piena di sabbia mentre stavamo seguendo altre clienti. Altre volte era entrata, facendosi delle foto allo specchio per poi uscire subito. Questa volta ha iniziato a prendere la merce e a chiedere il prezzo alla mia collega. Poi ha sventolato le scarpe che trovava esposte, così mi sono avvicinata e le ho detto di smetterla e l’ho invitata a uscire visto che a terra era tutto bagnato e aveva lasciato pure tracce di sabbia. Di fronte a quella mia richiesta mi ha tirato un colpo allo sterno e, immediatamente, un cazzotto in faccia. Nella mano aveva il cellulare ed il colpo è stato fortissimo, proprio vicino al naso: ho iniziato a sanguinare tantissimo mentre i miei colleghi le hanno ulato di andarsene. Poi io sono rimasta al pronto soccorso fino alle 2,30 di notte mentre mi è stato riferito che lei poco dopo era a bere un aperitivo al bar. E se avesse avuto un’arma o avesse preso di mira un anziano che sarebbe accaduto?".

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per raccogliere le testimonianze. Del resto la giovane che ha aggredito è ben nota agli esercenti che hanno segnalato alla nostra redazione altri episodi di disturbo compiuto all’interno delle attività e comportamenti squilibrati (c’è chi racconta di averla vista girare completamente nuda sul pontile o lavarsi con l’acqua del mare in inverno) e richiedono al sindaco un intervento affinchè vengano tutelati i cittadini che lavorano.

Francesca Navari