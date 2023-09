Commerciante-detective Indica il ladro alla polizia

Si è improvvisata detective mettendosi senza indugi e senza paura sulle tracce del ladro che, all’interno di una rosticceria, le aveva appena rubato uno zaino. E questo suo pedinamento ha dato i suoi frutti, perché la donna è riuscita così a indicare agli agenti di una volante del commissariato di polizia – che nel frattempo erano stati allertati – la persona che aveva fatto il furto. Ne è seguito un lungo inseguimento che si è concluso con l’arresto del ladruncolo. Si tratta di un marocchino di 25 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Attorno alle 18 di venerdì pomeriggio l’uomo era entrato all’interno di una rosticceria in centro città. E qui si era impossessato di uno zaino con il quale era furtivamente uscito. Il furto però non è passato inosservato. la titolare dell’attività commerciale se n’è accorta e per questo ha chiamato la polizia. Ma non si è limitata a denunciare l’accaduto. E’ uscita in strada e si messa sule tracce del ladro che si stava dirigendo in direzione della pineta di Ponente. All’inizio del Viale Capponi, la donna, raggiunta nel frattempo dagli agenti di polizia, ha potuto indicare con estrema esattezza ai poliziotti il ladro che si stava inoltrando nella pineta; gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento riuscendo a bloccarlo il giovane sul viale a mare, dopo una bella corsa dietro al ladruncolo. Lo straniero non si è però arreso tanto facilmente. Dopo che si è reso conto che la sua fuga era malamente finita, ha aggredito fisicamente i due poliziotti che alla fine, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo; al termine della colluttazione, uno dei due agenti è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso del “Versilia” per alcune ferite riportate. Lo zaino è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria.