Come trattare la vertigine. I medici del Versilia in cattedra ad Amburgo

Come trattare la vertigine acuta? Professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi e dell’ospedale Versilia sono stati relatori al congresso internazionale Hennig ad Amburgo, in Germania. All’importante dibattito scientifico tra esperti di tutto il mondo ha infatti preso parte il Gruppo italiano “Standing”, formato appunto da tutti operatori del Sistema sanitario toscano, “l’Approccio Standing per la gestione della vertigine acuta nel Dipartimento di Emergenza”. Si tratta di una significativa innovazione nell’ambito del percorso nella vertigine acuta che ha il merito di ridurre la permanenza nel Pronto soccorso e assicurare l’appropriatezza degli esami (la Tac della testa non è sempre indicata) e l’affidamento diretto agli specialisti del settore. La partecipazione del gruppo toscano a Amburgo fa seguito allo studio pubblicato su “PubMed” a firma di Mattia Ronchetti, Paola Bartalucci, Giuseppe Pepe, Giulia Canaroli, Simone Magazzini, Ersilia De Curtis, Federico Di Sacco, Maurizio Bartolucci, Rudi Pecci, Claudia Casula, Lorenzo Pelagatti, Ginevra Fabiani, Andrea Pavellini, Cosimo Caviglioli, Peiman Nazerian, Paolo Vannucchi e Simone Vanni. Al congresso in Germania erano presenti Giuseppe Pepe, Simone Vanni, Paolo Vannucchi, Rudi Pecci e Andrea Pavellini. "Vi sarà capitato - evidenzia il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Versilia e presidente regionale della Simeu Giuseppe Pepe - di svegliarvi con un capogiro o di aver un parente che per una vertigine improvvisa è stato condotto in pronto soccorso dove è difficile da gestire per la oggettiva difficoltà di inquadramento. Il metodo giusto per gestire la vertigine acuta non è ancora prassi consolidata negli ospedali italiani e, a livello internazionale, la discussione tra specialisti è aperta. Questo studio può quindi aiutare a ridurre la permanenza di questi pazienti in pronto soccorso e a migliorare il percorso ospedaliero"