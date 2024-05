Come cambia via Mazzini. C’è il piano della viabilità

A quasi una settimana dalla comparsa dei primi cartelli e delle recinzioni in via Mazzini, il Comune ha partorito il piano della viabilità che accompagnerà i lavori nei prossimi mesi (due o tre, secondo le indicazioni dell’assessore Federico Pierucci che ha parlato di "un mese, un mese e mezzo per ogni isolato"). I provvedimenti sono stati emanati per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di riqualificazione della principale arteria del centro.

Breve passo indietro: dopo aver completato il primo isolato – tra la stazione e via Puccini – ed essere arrivati a buon punto nei successivi due – tra via Puccini e via Pucci si stanno smontando le recinzioni, mentre fra via Pucci e via Veneto le operazioni sono in pieno svolgimento –, è il momento di aprire i cantieri tra via Veneto e via Battisti. Su tutta l’area, dunque, è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta, ambo i lati. E fin qui, tutto in regola. Come verrà gestito invece il traffico nel tratto precedente? Sarà interdetto al traffico anche il tratto di via Battisti compreso tra via XX Settembre e via Mazzini, esclusi i residenti; inoltre, via Mazzini sarà chiusa al traffico già in via Sant’Andrea, in modo da evitare che le auto vadano a ingolfare un segmento di strada senza sbocchi. Il provvedimento non vale per i residenti, che potranno reintrodursi nel traffico svoltando a sinistra in via Battisti, dove è stato invertito il senso di marcia nel tratto tra via Mazzini e via XX Settembre. Sempre su via XX Settembre, infine, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta all’intersezione con via Fratti, per 10 metri sui quattro lati dell’incrocio.

"È importante sottolineare che il tratto di via Mazzini tra via Veneto e via Battisti verrà chiuso subordinatamente all’apertura del tratto già chiuso di via Mazzini, da via Puccini a via Pucci – si legge in una nota del Comune –; mentre quello da via Veneto a via Fratti sarà chiuso subordinatamente all’apertura del tratto tra via Pucci e via Veneto". Per tutta la durata dei lavori, sarà garantito l’accesso pedonale ai residenti.

Per i non residenti, dunque, risalendo via Mazzini si aprono due possibilità: svoltare in via Paolina per chi deve proseguire in direzione sud, oppure in via Sant’Andrea per chi ha bisogno di andare verso nord. Più avanti, ci saranno solo le transenne.

RedViar