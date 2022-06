Versilia, muore colta da malore nota albergatrice

Marina di pietrasanta, 28 giugno 2022 - Lutto in Versilia, muore nota albergatrice. Pamela Bertuccelli, titolare dell’hotel Alk a Tonfano aveva 64 anni e un infarto le è stato fatale. Ha accusato il malore nella notte tra venerdì e sabato e il marito Franco Lari ha subito chiamato i soccorsi, purtroppo inutilmente, perché la donna si è spenta appena arrivata all’Opa di Massa. Aveva iniziato a lavorare nello storico albergo di famiglia fin da ragazzina quando segnava le ordinazioni in portineria e poi grazie alla sua tenacia, dedizione e voglia di lavorare ha preso in mano la gestione. La sua era una vera passione, tanto che nel 2011, quando il suo albergo rientrò tra le 11 attività del territorio inserite di diritto nella variante di settore, pass per arrivare alla definitiva riconversione edilizia, lei si oppose con tutte le forze dichiarando: "Non saranno mai costruite case al posto del mio albergo"; in barba alla crisi e alla competizione sfrenata, la Bertuccelli sapeva bene che la sua dimensione "per il turismo familiare a cui ci rivolgiamo, è quella giusta. L’ubicazione dell’albergo è poi ideale, siamo sul lungomare". E aveva ragione perché la sua attività è sempre andata avanti, anche in inverno. La signora Bertuccelli era una donna solare che amava viaggiare. Era altruista e da sempre impegnata nel sociale e lo ha dimostrato fino alla fine con la donazione degli organi. Donna coraggiosa, forte e decisa, ma anche moglie, mamma e nonna premurosa; lascia la figlia Flavia Lari, il genero Jacopo Bertolaccini, i nipotini Leandro e Ofelia e il marito Franco Lari, storico professore dell’Istituto Artiglio. Il dirigente scolastico Nadia Lombardi e tutti i docenti del Nautico si stringono al collega oggi in pensione. La salma sarà esposta fino alle 18, alla casa funeraria La Piramide al Versilia.

Eleonora Prayer