Spaccata nella notte, colpo grosso in gioielleria. Bottino da migliaia di euro

Viareggio, 11 novembre 2024 – Ha fruttato diverse migliaia di euro il colpo messo a segno nella notte fra sabato e domenica da una banda di malviventi alla gioielleria Momenti d’oro in via Fratti, zona mercato di piazza Cavour fra via San Martino e via Mazzini. I banditi hanno agito in poco tempo, incuranti del sistema di allarme che era entrato in funzione. Prima di mettere a segno il furto, si sono preoccupati di oscurare parzialmente le telecamere di videosorveglianza. Ma questo non ha impedito di registrare comunque le concitate fasi del furto, ora agli esami dei carabinieri.

Ad agire quattro persone che, a quanto pare, sapevano bene cosa fare e cosa cercare. Non è escluso che nei giorni precedenti avessero fatto dei sopralluoghi in zona per mettere a punto poi il piano d’assalto. Che si è concretizzato attorno alle 2 delle notte fra sabato e domenica. I quattro della banda hanno legato la saracinesca del negozio all’auto e con quella l’hanno divelta. Poi con mosse rapide hanno mandato in frantume li vetrinette interne della gioielleria, arraffando velocemente tutto quello che hanno potuto. Il bottino è ingente, di diverse migliaia di euro, stando a una prima stima fatta dal titolare dell’attività con gli investigatori dell’Arma. I banditi sono poi ripartiti a tutta velocità in auto con il loro prezioso bottino, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri stanno indagando su questo furto. Non escludono che si tratti di una banda di professionisti arrivata da fuori regione. Una sorta di trasfertisti del crimine specializzate nelle spaccate di gioiellerie e orologerie. Gli investigatori hanno raccolto sul posto possibili indizi e hanno visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza. Si cercano anche analogie con colpi analoghi effettuati nei giorni scorse in altre zone della Toscana.