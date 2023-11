Colpite varie frazioni. Alberi caduti in strada. Collegamenti interrotti: "Tanti in aree private"

"Stiamo predisponendo un sistema di atti che obblighi i privati a eliminare gli alberi pericolosi": il sindaco Marcello Pierucci fa il punto della situazione dovuta al maltempo. Chiuse le scuole ma anche le strade: le prime per precauzione, le seconde perché bloccate dai tronchi stramazzati al suolo: "Dovranno tagliare le piante a rischio: studieremo incentivi con ditte che possano tenersi il legname. Insomma, questi rischi vanno comunque eliminat". Pierucci è certo: il reticolo dei fiumi per fortuna ha retto, ma il vento ha colpito la vegetazione in bilico, non tanto comunale, ma privata. Il territorio di Camaiore era stato interessato da un’allerta arancione: meno grave nella mattinata e nel pomeriggio, per poi rafforzarsi in serata con violente piogge e tumultuose raffiche di vento.

Durante la forte perturbazione, sopralluoghi e segnalazioni dei cittadini hanno intercettato tre pini caduti su via Fratelli Rosselli, uno in via Boccella, uno in via Irene Tomeoni e quattro in Piazza Abba a Lido, tre di questi prospicienti a via Lina Cavalieri e ne verrà effettuato un tentativo di ripiantumazione in quanto di piccole dimensioni. Un albero e’ caduto nel parco di via La Marmora a Capezzano Pianore, uno in via Scarpello di Sopra a Camaiore, uno in via della Polla a Migliano, uno in via dei Norcini a Gombitelli, uno in via di Trescolli, uno in via Sandro Pertini a Torcigliano e uno in via di Campo a Orbicciano. Ancora: quattro cipressi sono rimasti abbattuti in via Seimiglia a Orbicciano, uno di questi ha creato una piccola voragine nell’asfalto, mentre sulla via Francigena, nel tratto da Valpromaro a Piazzano, sono stati rinvenuti diversi alberi a terra, tra cui un grosso castagno, quattro abeti e un pioppo che ha invaso la Provinciale, richiedendo l’intervento dei pompieri. È stato rinvenuto anche un ponteggio smantellato dal vento: si tratta di lavori privati di ristrutturazione di abitazione, prontamente ripristinato dalla ditta incaricata.

Nella serata di lunedì, una volta calmatasi la perturbazione, il Comune si è da subito mosso per togliere i pericoli e gli ingombri così fa rendere sicure e transitabili le varie strade coinvolte: il costo si aggira sui 15.000 euro che verranno recuperati dalle tasche dei privati che non hanno eseguito la corretta manutenzione degli alberi. Fare tagliare le piante costa, ma creare danni e magari mettere a repentaglio la sicurezza pubblica e’ molto peggio. Ieri mattina l’attività si è conclusa con le ultime opere di pulizia ed altri interventi di messa in sicurezza verranno effettuati nei prossimi giorni.

Isabella Piaceri