Collina, Fazzini, Ranieri. Notte di stelle a Principe

VIAREGGIO

Al Grand Hotel Principe di Piemonte è andata in onda – seguendo la consolidata liturgia laica invernale che si protrae da 38 anni – la cerimonia conclusiva del premio Viareggio Sport. Una serata con tanti personaggi di prima fascia del movimento nazionale e internazionale a cominciare dal Pierluigi Collina che pur essendo bolognese di nascita ha Viareggio e la Versilia nel cuore. Con Collina, un altro big del pallone nazionale, l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri. "Persone squisite, di grande spessore umano" ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore del premio Viareggio Sport, Andrea Biagiotti, al timone di un gruppo di amici che credono in questo evento, che punta a valorizzare personalità del mondo dello sport che accanto ai valori tecnici abbinano anche quelli etici. "Viareggio e la Versilia ancora una volta – ha chiosato Biagiotti – per una notte al centro dello sport italiano grazie agli sportivi presenti alla nostra manifestazione, donne e uomini che tengono alto l’onore dell’Italia nel mondo".

I saloni del Grand Hotel Principe di Piemonte hanno anche ospitato, tra gli altri il campione europeo di atletica leggera, Samuele Ceccarelli e il giovane centrocampista dell’Empoli, Jacopo Fazzini, viareggino doc, che proprio di recente ha messo a segno la sua prima rete nel campionato di serie A. E non è mancata anche qualche sorpresa nella serata condotta da Alessandro Bonan, uno dei giornalisti più noti e apprezzati di Sky. Ma di questo e altro, ne avremo occasione di riparlarne fra ventiquattro ore...