Cittadini in affanno. Rete telefonica in tilt

Disservizi in materia di telefonia: cittadini in difficoltà nella zona di Seravezza e Pietrasanta. Le segnalazioni sono arrivate allo sportello del Consumatore del Comune di Forte dei Marmi gestito da Confconsumatori. "Ci sono purtroppo zone dove la copertura del servizio di telefonia mobile è ancora molto indietro e per le famiglie diventa essenziale avere il numero di rete fissa e internet per non restare isolati", racconta l’avvocato Francesca Galloni per Confconsumatori: "Da agosto si sono verificati diversi disservizi sulla rete fissa ed internet e diverse famiglie si sono rivolte allo sportello per assistenza e consulenza. I casi di disservizi riguardano due casistiche. Dal semplice guasto sulla linea telefonica che di fatto resta irrisolto per mesi nonostante le segnalazioni ai vari call center, all’attivazione di contratti non richiesti per cui il cittadino non riceve più le fatture e scopre a sua insaputa di essere passato ad un altro gestore senza aver concluso un contratto nè telefonico nè per iscritto".

"In queste situazioni i cittadini si rivolgono al nostro sportello dopo aver tentato invano di risolvere il problema con le segnalazioni. La soluzione migliore è, invece, rivolgersi subito alle associazioni dei consumatori inviando una pec di reclamo, che anche in caso di risposta negativa, possono attivare la richiesta di conciliazione obbligatoriamente prevista ex lege con la richiesta immediata di riattivazione del servizio. La conciliazione al Corecom prevede un incontro on line tra il legale dell’associazione e il rappresentante della compagnia e un conciliatore e ci sono buoni risultati. Abbiamo risolto due casi con restituzione di denaro e riattivazione della linea". Lo sportello è aperto il martedì 15-18 e il giovedì 9-12. WhatsApp 3274049091.

m.n.