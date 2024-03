"Cittadella sport. Un progetto non realizzabile"

"Cittadella dello sport, anni di fumo negli occhi e promesse che il sindaco non può mantenere". Il Pd contesta il progetto di realizzazione della nuova realtà tra via Unità d’Italia e via Aureali, rimarcato dal sindaco nell’ultimo consiglio. "Giovannetti ha omesso però di dire al Ministro presente – sottolinea la minoranza – che nel 2021 la conferenza tra comune regione e provincia bocciava il progetto della sua amministrazione riducendo nettamente l’edificazione di un’ area verde. In particolare venivano eliminate tutte quelle strutture accessorie che prevedevano commercio e direzione per oltre 1000 metri cubi in una zona ad oggi agricola. Nessuna cittadella dello sport quindi ma un campo sportivo da circa 300 posti, come diversi ne troviamo in Versilia. Perché quindi invece che creare un doppione, in una delle poche aree verdi rimaste, non si rende totalmente agibile il campo sportivo Pedonese, sul quale il comune ha investito ingenti somme di denaro? Perché non ragionare anche in ottica di Versilia anche per le strutture sportive, evitando strutture simili e incentivando invece diversità nelle discipline sportive? L’amministrazione – incalza il Pd – non è stata capace a fare un progetto tale da non essere bocciato riempiendosi la bocca con le parole “cittadella”, “eventi”, “turismo”, senza valutare l’effettiva esigenza sportiva, accontentandosi di realizzare una copia del Pedonese per giunta in vicinanza dello stesso. A nostro parere ben venga un’area dove poter praticare sport in maniera sostenibile, ma come abbiamo avuto modo anche in anni passati di dire, non è l’area indicata il posto giusto. Da valutare invece di realizzare strutture sportive vicino al campo d’atletica così da creare sinergie con le strutture già esistenti, ed una vera cittadella dello sport"