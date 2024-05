Circolo Sirio Giannini. Giuseppe Tartarini confermato presidente

Giuseppe Tartarini è confermato alla guida del Circolo culturale Sirio Giannini. Si è tenuta infatti l’assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio, la discussione sull’attività svolta e su quella futura e il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo, giunto alla naturale scadenza dei tre anni previst dallo statuto. Sono risultati eletti come membri effettivi (qui indicati in ordine alfabetico): Massimo Campioni, Franco Dazzi, Luca Di Marco, Giuliana Pellegrini, Enzo Salini, Paolo Salvatori, Giuseppe Tartarini. Sono stati invece eletti come membri supplenti: Mariangela Di Nunzio, Franca Giannecchini e Giorgio Salvatori. Successivamente il nuovo direttivo ha assegnato le cariche societarie che risultano le seguenti: Presidente Giuseppe Tartarini, vicepresidente Massimo Campioni, segretario Paolo Salvatori e tesoriere Luca Di Marco.