Cinema a Forte dei Marmi vuole cassiere e barista

CASSIERA E BARISTA AL CINEMA

Capo a srl Gestione Cinema a Forte dei Marmi cerca CASSIEREA DI CINEMA per emissione biglietti e gestione incassi. Esperienza, buona conoscenza della lingua inglese, buone conoscenze informatiche. L’azienda valuterà anche candidature con agevolazioni under 35. Dal 20052023 con contratto a tempo indeterminato. Orario 20:30-23:30 su 5 giorni lavorativi. BARISTA DI CINEMA per somministrazione bevande e cibi confezionati. Esperienza, buona conoscenza della lingua inglese. L’azienda valuterà anche candidature con agevolazioni under 35. Dal 2005 con contratto a tempo indeterminato. Orario 20:30-23:30 su 5 giorni lavorativi. Per candidature contattare 3482646723 o inviare cv a [email protected]

CAMERIEREA DI SALA

Bagno Aeolus di Marina di Pietrasanta cerca Conoscenza lingua inglese, automunitOA disponibilità turni diurni e serali. Periodo 106-3009. Chiamare il 3383985261 o cv a [email protected]