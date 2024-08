Cimitero nel degrado: "Stiamo risolvendo"

Amministrazione comunale a lavoro per risolvere le criticità legate alla manutenzione del Cimitero di Piano di Mommio. Alla vigilia di ferragosto è stato infatti convocato un tavolo con i tecnici degli uffici ambiente. Concordato con Ersu un passaggio extra per le big bag posizionate all’esterno e la sostituzione dei contenitori per la differenziata posizionati anch’essi all’esterno della struttura. Capitolo a parte quello riguardante la piccola strada sterrata che collega l’entrata in alto e che negli anni è stata riempita di materiale di ogni genere. Per liberarla e renderla nuovamente fruibile, consentendo così l’accesso alle persone con disabilità alla parte alta del cimitero, l’ufficio lavori pubblici ha già in mano in preventivi per poter affidare l’intervento.

"Ai cimiteri e alla loro gestione stiamo dedicando il massimo impegno – spiega l’assessore di riferimento Mario Navari – e stiamo cercando con le risorse a disposizione di risolvere le diverse criticità, compreso il cimitero di Piano di Mommio, attraverso un dialogo costante con le associazioni di volontariato e raccogliendo le loro segnalazioni".

"I cimiteri hanno un valore importante per le nostre comunità – conclude la sindaca Simona Barsotti – per cui cerchiamo sempre di avere per quei luoghi la massima attenzione e sensibilità. Le associazioni che svolgono delle funzioni importanti sulla base delle convenzioni rinnovate nei mesi scorsi, unitamente alle segnalazioni dei cittadini, sono importanti per intervenire sui problemi che si presentano".