Ciclovia trasforma la Passeggiata: un restyling moderno e ordinato

Il circolo lidese approva e plaude alla ciclovia che dona alla Passeggiata un volto nuovo, moderno, ordinato e certamente meno confuso. Lo dicono a nome del partito Stefania Da Prato e Patrizia Gemignani rispondendo alle polemiche di alcuni iscritti.

"Investire sulle infrastrutture di mobilità dolce – dicono – è sempre un investimento utile alla comunità e alle sue necessità turistiche, e il restyling di questa porzione di territorio era necessario. Si continua a dire che si sono tolte piante. Noi siamo i primi ad essere contro gli abbattimenti o le rimozioni di alberature se non necessario, ma in questo caso oltre a essere in presenza di piante malate certificate da perizia agronomica, dovevamo fare i conti anche con un terreno sottostante non in grado di garantire il nutrimento ad un numero tanto ingente di alberi o siepi.

Inoltre come, impone il nostro regolamento, nelle aree adiacenti saranno piantumate un numero di piante non inferiore a quelle tolte.