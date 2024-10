Ciclovia ’Mare-Monti’. Stanziato mezzo milione

Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova Ciclovia ’Mare-Monti’, destinata a collegare la frazione di Lido con il capoluogo, passando per Capezzano (e la stazione). Il Comune ha approvato il documento d’indirizzo per la progettazione del secondo lotto di lavori, che si concentrerà sul Fosso Giraldina per circa 300 metri. Si tratta di un intervento da mezzo milione di euro, che prevede la continuazione del percorso ciclabile che collega il litorale al capoluogo.

Riprendendo il tracciato dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo via delle Serre, il lotto di lavori a cui è stato dato il via libera, in termini di progettazione, prevede una deviazione della pista in sede propria lungo via Tintoretto, fino all’intersezione con via Donatello per proseguire lungo quest’ultima, sempre all’interno di una porzione di giardino attualmente in diritto di superficie alla parrocchia del Santo Spirito, per poi proseguire in sede promiscua lungo la via Civitali e immettersi così sulla via Italica, e puntare in seguito alla stazione di Lido-Capezzano e a seguire al capoluogo. L’obiettivo del sindaco Marcello Pierucci, come già sottolineato a più riprese, è proprio quello di arrivare alla stazione entro il termine del mandato amministrativo.