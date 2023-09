"Ciao Estate! a Forte dei Marmi: 100 anni della Cvfm"

È fissata per giovedì 21 settembre alle 18 la tradizionale festa "Ciao estate!" nel piazzale del pontile, per salutare la stagione estiva. Come sempre a promuoverla sono la Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, la Croce Verde e il Complesso bandistico “La Marinara” con lo scopo di creare un momento di socializzazione tra cibo e musica.

Lungo le piazze Navari e Cardini al Pontile, rese ancora più belle dalle luci, dalle immagini, dalla musica e dal clima di spensieratezza tipiche delle feste di paese, verranno allestiti stand con cibi e vivande tipici del territorio (ingresso libero, non è richiesta prenotazione).

Quest’anno la festa avrà un sapore ancor più speciale, visto che saranno celebrati i 100 anni della Compagnia della Vela, nata nel 1922 ed insignita della Stella d’Oro al Merito Sportivo. E’ una delle realtà più prestigiose del paese: a comporre il primo consiglio direttivo personaggi che hanno fatto la storia di Forte dei Marmi come il presidente Conte Enea Silvio Piccolomini, il vice Edoardo Agnelli, il Principe Pio Corsini, la sorella Donna Anna, Giangio Rucellai, Ilio Bertelli e il Duca d’Ancona, presidente onorario. Erano i tempi in cui l’elite veleggiava e grazie ai primi appassionati – tra nobili e industriali – ne nacque un’economia di calafati pronti a realizzare bellissimi velieri classe A e U dalle linee più eleganti. Tra l’altro leggenda narra che proprio grazie alle attività della Compagnia Gianni Agnelli – allora ragazzino – imparò a regatare proprio con una barca in legno e come lui tantissimi altri rampolli. Oggi la Compagnia della Vela – dopo alterne vicende che ne hanno caratterizzato le dinamiche – è presieduta da Lorenzo Barberi e conta 150 soci e una scuola di vela con oltre 200 ragazzi iscritti.