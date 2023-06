Chiusi i passi a mare ai lati della Capannina

Scatta anche per quest’estate la chiusura dei due varchi a mare ai lati della Capannina. Il sindaco Bruno Murzi ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura temporanea notturna fino al 30 settembre – mediante apposizione di “barriere antiintrusione”(cancello, transennatura, sbarra) del prolungamento di via Duilio che costeggia gli stabilimenti balneari Graziella e Dalmazia. Le transenne dovranno rimanere chiuse esclusivamente nella fascia dalle 22 alle 7. Un provvedimento adottato anche in passato per arginare fenomeni di degrado e risse. "Dato atto

che La Capannina di Franceschi

è il più noto e frequentato locale notturno del litorale di Forte

dei Marmi – si legge testualemente nell’ordinanza firmata dal sindaco – e che nelle vicinanze vi sono consistenti assembramenti di persone che spesso si

spostano sulla spiaggia adiacente il locale rendendo possibile il

verificarsi di situazioni criminogene di vario tipo (ubriachezza

molesta, danneggiamenti, risse, finanche ad arrivare a fenomeni di spaccio di stupefacenti)

favorite dalla carenza di illuminazione e controllo sull’area retrostante il locale e che tale fenomeno è favorito dalla presenza dei varchi pubblici", si ordina

la chiusura dei due tratti. Spetterà ai concessionari degli stabilimenti Graziella, Dalmazia e della Capannina apporre a propria

cura e spese le barriere, di provvedere alla chiusura e apertura

nel rispetto degli orari stabiliti e

di posizionare sul varco pubblico cartellonistica riportante in

italiano ed inglese l’orario dichiusura e l’indicazione del passo aperto più vicino.