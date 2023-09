Chiude "L'Olmo" a Camaiore: Addio ai Negozi Storici

Addio all’Emporio dell’Olmo: svendita degli oggetti e poi chiusura entro l’anno. Uno dei negozi più belli non solo di Camaiore, ma della Versilia, chiude i battenti. Sara Domenici, da quasi vent’anni titolare, molla. Rilevato da Rossella, sua cugina, che l’aveva lanciato all’angolo tra la via centrale e la piazza Diaz, l’Olmo, come oramai è conosciuto, fa invidia alle boutique per la casa delle grandi città. Fornitissimo, l’emporio rappresenta un punto di riferimento per l’arredamento di stile e il modo di intendere l’eleganza del vivere: durante il Natale si trasforma in un ambiente da favola. Sara ha altri progetti per il futuro, ma di certo non si è sentita compresa dal palazzo come altri commercianti anche se, nel suo appello, non fa polemiche: “Carissimi amici e clienti – scrive – avevo il piacere di mettervi a conoscenza della mia decisione prima di rendere ufficiale il tutto tramite i social: con la fine dell’anno 2023, dopo 16 stupendi anni di attività ho deciso di cambiare la mia vita e chiudere il mio negozio. La vita mi ha insegnato quanto a volte sia indispensabile per continuare il suo percorso chiudere un ciclo ed aprirsi a nuove esperienze con nuove idee. Il mio Olmo sarà sempre nel mio cuore: registrerò il marchio e chissà magari un giorno,in un altro luogo... Ma adesso ho altri progetti che sento più vicini e più giusti per la persona che sono. Sono stati anni ricchi di soddisfazioni..anni belli. Vi ringrazio di cuore per averne fatto parte“. La svendita ufficiale partirà ad ottobre.

I.P.