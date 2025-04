Chiude il calzaturificio Vignali, se ne va un altro pezzo della “vecchia” Viareggio

Viareggio, 28 aprile 2025 – È stato per alcune decine di anni un simbolo della nostra città, della Viareggio meta di residenti o turisti che cercavano un prodotto di moda e di qualità.

Farsi la ‘vasca’ in Passeggiata per poi fermarsi in piazza Campioni, dando un’occhiata alle sue fornitissime vetrine con scarpe e stivali di alta qualità e sempre all’ultima moda, era quasi un must, quasi un appuntamento da non perdere.

Purtroppo potrebbe non essere più così, e i cittadini più attenti se ne sono accorti già da giorni, messi sul chi va là anche da un “Fuori Tutto” che fu promosso dalla proprietà nel periodo carnevalesco.

Il calzaturificio Vignali, dopo la chiusura del fondo in via Aurelia e seguita l’anno scorso da quella in via Mazzini, sembra proprio che abbia chiuso anche il negozio in piazza Campioni, ovvero nel “salotto buono” della città.

Sulle vetrine non c’è scritto alcunché ma il negozio è chiaramente vuoto e le quattro vetrine sono coperte da altrettanti teli bianchi per oscurarne l’interno.

A quanto ci risulta i motivi non sarebbero legati all’asfissiante crisi economica, che attanaglia, anche a Viareggio, gran parte del settore delle vendite al dettaglio, ma sarebbero di carattere personale.

Indipendentemente da quelle che sono le motivazioni, però, Viareggio perde un altro dei suoi fuori all’occhiello e, di conseguenza, il depauperamento del tessuto economico, commerciale e sociale continua.