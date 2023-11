Chiti, Rossi, Martini e la sinistra. Alla Gamc col sindaco del Ghingaro Tre ex presidenti della Regione Toscana si incontrano per presentare il libro di Vannino Chiti "Dare un'anima alla sinistra". Un'occasione per riflettere sulla situazione politica italiana e su cosa rinnovare per non restare all'opposizione.