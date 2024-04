Chitarra e voce. Garcia Lorca recitato in musica

Alla Fioreria delle Storie di Querceta venerdì arriva Grazia Di Michele. Primo spettacolo alle 19, secondo alle 20.30. Su invito di Rossana Casale che la ha voluta alla rassegna ‘D’Altro Canto’, la cantutrice porta in Versilia le poesie di Federico Garcia Lorca. " Con Grazia siamo amiche da molti anni (nella foto). Abbiamo condiviso musica e parole, vita. Abbiamo visto crescere i figli, composto canzoni, parlato di amori impossibili attraverso i racconti in musica, ottenuto in coppia un terzo posto a Sanremo. E’ un onore averla alla Fioreria. Sono felice che porti il suo concerto chitarra e voce dove canta le parole del poeta spagnolo", racconta Rossana Casale. Nasce da un progetto ideato dalla cantautrice Marisa Sannia, Rosa de Papel. L’artista sarda nel 2007 creò uno spettacolo e un album adattando le poesie di Federico Garcia Lorca alla sua musica. Purtroppo lo spettacolo andò in scena una sola volta, ma l’album, postumo, ebbe successo. Dopo 15 anni Grazia di Michele recupera e ripropone questo lavoro. Lo fa in Sardegna, circa un anno fa, con la collaborazione dell’arrangiatore della Sannia, Marco Piras e riunendo i musicisti originali dell’artista, ora solo con la sua chitarra e la sua voce Sono le ‘Poesie di Carta’, come le chiama che canta pesando ogni singola parola per condurre per mano nella mente del grande. Sabato la Di Michele terrà, alla Fioreria delle Storie, una masterclass dalle 9 alle 13.30 a numero chiuso per allievi di scuole di musica, scuole e licei a indirizzo musicale, allievi di conservatorio, professionisti sull’interpretazione nel canto moderno.